Ma il regista neozelandese ne ha approfittato anche per incontrare la stampa e parlare del suo porssimo progetto, Macchine Mortali, da lui prodotto. Polygon ne ha approfittato per chiedergli aggiornamenti sul sequel di Le Avventure di Tintin: se ricordate, il piano era che Jackson producesse il primo film e Steven Spielberg lo dirigesse, e che poi i due si scambiassero le parti per il seguito. Sono passati diversi anni, ma Jackson è ancora assolutamente interessato:

Intendo realizzarlo. Devo ancora scrivere la sceneggiatura, ma spero assolutamente di fare un nuovo film di Tintin diretto da me e prodotto da Steven Spielberg. Dovrei farlo nel prossimo anno o due, spero. Voglio dire, non ci stiamo lavorando in questo istante, ma devo letteralmente sedermi e scrivere la sceneggiatura. Quindi probabilmente nel nuovo anno cercherò di farlo.

Il Segreto dell’Unicorno aveva adattato uno dei tre volumi di Tintin divisi in due parti, e in un primo momento si pensava che il film che il secondo avrebbe adattato un altro volume in due parti (Le Sette Sfere di Cristallo / Il Tempio del Sole). Ma forse non sarà così:

Sì, c’è stato un periodo in cui pensavo che avremmo adattato questo o quel volume. Per un certo periodo abbiamo pensato sarebbe stato Il Tempio del Sole. Ma ora non sto necessariamente pensando che quello sarà il prossimo film. Ci sono così tante belle storie, voglio fare ciò che mi sento di fare. Nessuno ci impone cosa fare, devo scegliere io. Quindi farò una scelta molto accurata […] Amo variare, sai? Con Il Tempio del Sole si può finire a fare una specie di Indiana Jones, con L’Affare Girasole si può fare una sorta di thriller sul Blocco Orientale. […] Quelli sulla Luna permettono di esplorare lo Spazio, la Luna. C’è tantissima scelta, ora come ora non so ancora quale farò.

