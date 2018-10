Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Nel corso di una recente intervista da Morning Joe sulla MSNBC (via Telegraph UK ),è tornato a parlare del “fenomeno Harry Potter” e ha ammesso che i bambini non lo riconoscono più quando cammina per strada.

Come raccontato dall’attore:

Radcliffe ha comunque ammesso che adora i momenti in cui gli appassionati gli raccontano di come Harry Potter li abbia ispirati:

Quanto alla possibilità di tornare, un giorno, a vestire i panni di Harry Potter:

Oh, non lo so. Non ne sono sicuro, ma è ancora presto, no? Harry è cresciuto un bel po’ adesso. Davvero non lo so, ma si tratta di teoria. Se mai dovesse diventare qualcosa di più pratico, ci penserei naturalmente.