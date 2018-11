tempo di lettura 1'

Continua la corsa diverso la vittoria nel weekend al box-office italiano.

Il film di David Yates incassa 995mila euro venerdì, ottenendo una media molto alta (oltre 1.400 euro per sala) e superando i 2.1 milioni di euro in due giorni e mezzo. Si tratta di un risultato leggermente superiore a quello del primo film nel suo primo venerdì.

Seconda posizione, molto distante, per Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, che incassa 100mila euro e supera i 7.5 milioni di euro complessivi. Terza posizione per Widows, che incassa 77mila euro e sale a 120mila euro in due giorni, mentre Tutti lo Sanno al quarto posto 63mila euro e sale a 970mila euro. Chiude la top-five Red Zone, che incassa 61mila euro e sale a 103mila euro in due giorni.

L’altra nuova uscita in top-ten, Cosa fai a Capodanno?, incassa 58mila euro e sale a 94mila euro in due giorni.