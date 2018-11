tempo di lettura 1'

In esclusiva per ComingSoon.net sono approdate in rete le prime immagini tratte da Star Wars: Millennium Falcon: Owner’s Workshop Manual , una guida tecnica dedicata interamente all’iconica astronave vista in svariati capitoli della saga di(l’ultima volta in Solo: a Star Wars Story).

Potete vedere le prime immagini della guida cliccando sulla foto sottostante: