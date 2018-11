tempo di lettura 1'

Continua il dominio disul box-office italiano. La pellicola di David Yates, infatti, ha incassato altri 994mila euro sabato, salendo così a 9.3 milioni di euro complessivi. Il film sta rallentando rispetto al primo episodio, che nel suo secondo sabato aveva incassato 1.2 milioni di euro.

Seconda posizione per Robin Hood – L’Origine della Leggenda, che incassa 323mila euro e sale a 512mila euro in tre giorni. Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni, al terzo posto, incassa 184mila euro e sale a 8.6 milioni di euro.

Le altre nuove uscite: Troppa Grazia, al quarto posto, incassa 182mila euro e sale a 266mila euro in tre giorni. Morto tra una Settimana… o ti Ridiamo i Soldi, al sesto, incassa 131mila euro e sale a 185mila euro in tre giorni. Settima posizione per Conta su di Me, con 97mila euro e un totale di 140mila euro, mentre chiude la top-ten A Private War, con 84mila euro e 128mila euro in tre giorni.