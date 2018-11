tempo di lettura 2'

A metà febbraio avevamo riportato un rumour riguardante lo spin-off di

Riavvolgiamo un secondo il nastro.

Il Belfast Telegraph scriveva che le riprese del lungometraggio si terranno proprio nella la capitale e maggiore città dell’ Irlanda del Nord una volta terminata la produzione dell’ottava (e ultima) stagione de Il Trono di Spade. A quanto pare, lo stesso George Lucas avrebbe visitato la città i teatri di posa che ospitano la produzione dello show HBO durante le feste di Natale del 2017 per esaminare le location da impiegare. Le motivazioni della sua presenza non erano chiarissime considerato che le decisioni circa i nuovi progetti della saga non dipendono da lui. Nel pezzo del Telegraph però fonti interne al Paint Hall studios sostenevano che, invece, sarebbe necessaria la sua approvazione per cominciare la lavorazione della pellicola nell’Irlanda del Nord.

Torniamo al presente.

Qualche giorno fa, l’ex sindaco di Londra ed ex Segretario di Stato per gli Affari Esteri e del Commonwealth del Governo May Boris Johnson ha tenuto un discorso alla conferenza annuale del Democratic Unionist Party in quel di Belfast e, fra i vari argomenti trattati, c’è stato anche quello dell’importanza sempre crescente che l’Irlanda del Nord ricopre nell’ambito delle grandi produzioni cine-televisive hollywoodiane.

E, nel sottolineare quest’aspetto, ha detto:

Qual è stato il film di maggiore incasso lo scorso anno? Star Wars. E George Lucas dove vuole realizzare il film su Obi-Wan Kenobi? In Irlanda del Nord.

Ora, contrariamente a quello che alcuni stanno scrivendo, ciò non significa, per prima cosa, che sarà Lucas a girare il film né, tantomeno, che le parole del politico possano essere una conferma a degli eventuali piani della Lucasfilm circa la produzione di uno spin-off dedicato al maestro Jedi. Potrebbe trattarsi solo ed esclusivamente di acqua tirata al proprio mulino tramite un “name dropping” di sicuro richiamo.

Attualmente, le uniche cose certe in materia di Guerre Stellari sono Star Wars IX e le due serie TV che espanderanno il lore del franchise, The Mandalorian (che ha sostituito il film su Boba Fett cancellato mesi fa) e quella ambientata prima degli eventi di Rogue One che vedrà Diego Luna come protagonista. Maggiori dettagli sul futuro cinematografico, specie circa i nuovi progetti supervisionati da Rian Johnson e dai produttori di Game of Thrones, arriveranno forse, e ribadiamo forse, durante la prossima Star Wars Celebration che si terrà a Chicago nel 2019.

Tornando al capitolo antologico su Obi-Wan Kenobi, a eccezione di alcune voci risalenti allo scorso giugno, non sappiamo nulla di ufficiale.

E prima di prendere come oro colato le parole di Boris Johnson, preferiamo attendere ancora.

