tempo di lettura 2'

Nel 2015 l’attore inglese Robert Boulter era entrato a far parte del cast dinei panni di un giovane

La cosa diede origine a tutta una serie di speculazioni su “quale versione” di Luke Skywalker avremmo visto: un flashback? Oppure uno Skywalker post-Il Ritorno dello Jedi?

Grazie alla foto postata su Twitter nelle ore scorse da Jason Ward di MakingStarWars potrebbe essere arrivata la risposta: un flashback.

In quello che sembra essere un vero e proprio camera test, vediamo Boulter con un look pre-Jedi.

Back in the day I reported that Robert Boulter was playing young Luke in a Star Wars: The Force Awakens flashback. This picture is going around today. https://t.co/VdFwJO9RD2 pic.twitter.com/QOy2zu1syK

— Jason Ward (@MakingStarWars) 26 novembre 2018