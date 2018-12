Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Tutto ciò che riguardaè sempre molto riservato e segreto tanto che le stesse set visit, opportunità che a prescindere dal film in questione sono sempre molto esclusive e soggette a NDA (accordi di non divulgazione), diventano un’entità a sé se paragonate a quelle di altri progetti.

A quanto pare, fra i fortunati che hanno avuto il privilegio di avere un’anteprima su quello che J.J.Abrams and co. stanno architettando con Star Wars 9 c’è Kevin Smith.

Il filmmaker ha avuto modo di parlare della cosa – con tutte le cautele del caso – in una recente intervista:

Ti fanno firmare così tanti accordi di non divulgazione che, se dicessi qualcosa, sbucherebbe fuori qualcuno con una Spada laser a tagliarmi una mano. Ma voglio dire questo. Prima cosa: J.J. sta facendo qualcosa si gigantesco. Il film pare grandioso. Manca ancora un anno, ma ragazzi, è meraviglioso. Ho pianto sul set perché ho visto qualcuno regalarci la miglior performance della sua carriera, qualcuno che ho già visto prima in questi film. Mi è scesa una lacrima, una roba di una potenza incredibile. Poi è il set più grande che mi sia capitato di vedere nella mia vita. Quel tizio non sta dirigendo un film, è come se stesse dirigendo una piccola nazione. Una roba colossale. Sono stato lì per una settimana e ho assistito alla lavorazione di due scene. Una era davvero straordinaria. Ho appreso i dettagli della trama e posso dire che il film sarà fantastico.