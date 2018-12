tempo di lettura 3'

Si sono svolti ieri sera a Siviglia, in Spagna, gli European Film Awards, fondati a Berlino nel 1988 come versione europea degli Oscar. A votare gli oltre 3.500 membri della European Film Academy.

La serata è stata dominata da Cold War di Pawel Pawlikowski, già candidato polacco all’Oscar come miglior film straniero e vincitore di numerosi premi della critica negli Stati Uniti. La pellicola ha ottenuto cinque statuette, tra cui miglior film, miglior regista, miglior sceneggiatura, migliore attrice (Joanna Kulig). Morto Stalin, se ne fa un Altro di Armando Iannucci ha ottenuto il premio come miglior commedia, mentre Marcello Fonte è stato nominato miglior attore per Dogman. Girl, pellicola di Lukas Dhont che rappresenta il Belgio nella corsa come miglior film straniero agli Oscar, ha ottenuto il premio European Discovery.

Il premio del pubblico è invece andato a Chiamami col tuo Nome di Luca Guadagnino, vincitore dell’Oscar 2018 come miglior sceneggiatura adattata. Riconoscimenti anche per Lazzaro Felice di Alice Rohwacher. L’EFA Onorario è andato al regista franco-greco Costa-Gavras, così come il premio alla carriera è andato all’attrice spagnola Carmen Maura, mentre l’European Achievement in World Cinema Award è andato a Ralph Fiennes, che ha commentato così il premio a lui assegnato: “Pensando a questa occasione, non riuscivo a non riflettere su cosa significhi essere europeo. Posso essere sia inglese che europeo? Empaticamente sì. Questa è la sensazione che ho. […] C’è una crisi in Europa, e la possibilità di respirare in libertà viene minacciata. Non solo dal sentimento populista, ma dalla lenta pressione della correttezza politica e dalla inquietante manipolazione dei social media. […] Ma il cinema può essere la finestra attraverso la quale vediamo un altro essere umano: i film possono essere canzoni che attraversano i confini. […] In Inghilterra ora c’è solo il rumore della divisione, mentre i film portano speranza celebrando le nostre diversità nel linguaggio, nella cultura, nei costumi e nella nostra comune umanità. Credo che i registi uniscano la società. Il nostro lavoro, per definizione, è collaborativo: deve esserlo per funzionare.”