Poco fa, abbiamo pubblicato l’articolo con la shortlist delle cosiddette “categorie minori” degli Oscar.

Se non l’avete ancora letto lo potete recuperare grazie a questo link.

Durante le settimane che hanno preceduto questo annuncio, abbiamo parlato più e più volte di come i Marvel Studios e la Disney stiano tentando di spingere i tre cinecomic usciti nel corso del 2018, in ordine di uscita Black Panther, Avengers: Infinity War e Ant-Man and the Wasp, tanto in queste categorie tecniche, quanto nelle principali (che scopriremo dopo le feste a gennaio).

I primi frutti sono stati raccolti (anche se, in un certo qual modo, era scontato che “qualcosa” sarebbe arrivato). Ovviamente si tratta di “semifinali”: non sono le nomination definitive.

I film rientrano sette volte nelle shortlist, elenchiamo le categorie suddivise per titolo:

Black Panther (Make Up, Colonna Sonora, Canzone, Effetti Speciali)

(Make Up, Colonna Sonora, Canzone, Effetti Speciali) Avengers: Infinity War (Colonna Sonora, Effetti Speciali)

(Colonna Sonora, Effetti Speciali) Ant-Man and the Wasp (Effetti Speciali)

La votazione delle nomination agli Oscar si terrà dal 7 al 14 gennaio, seguita dall’annuncio il 22 gennaio. La cerimonia si terrà il 24 febbraio al Dolby Theatre presso l’Hollywood & Highland.