Ancora poco o nulla sappiamo sulla trama di, se non che sarà l’ultimo film della saga degli Skywalker, anche per via della straordinaria riservatezza che circonda le produzioni del regista J.J. Abrams.

In nostro soccorso arriva John Boyega, che sulle pagine di Empire Magazine rivela nientemeno quando si posizionerà la pellicola nella timeline. L’interprete di Finn afferma infatti che il film sarà ambientato “circa un anno dopo” gli eventi di Star Wars: Gli Ultimi Jedi, un salto molto più ampio rispetto a quello tra Il Risveglio della Forza e Gli Ultimi Jedi. Sarà interessante capire se questo balzo in avanti verrà utilizzato per spiegare, in qualche modo, l’uscita di scena di Leia Organa (anche se sappiamo che il personaggio avrà un ruolo, non sappiamo quanto ampio, grazie all’utilizzo di scene di Carrie Fisher in Il Risveglio della Forza già girate e mai utilizzate).

Vi ricordiamo che le riprese di Star Wars: Episodio IX sono iniziate il 1 agosto ai Pinewood Studios di Londra e non sono ancora terminate. L’uscita è prevista a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).