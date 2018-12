tempo di lettura 2'

Nel nostro speciale dedicato a tutto quello che sappiamo finora su Star Wars: Episodio IX abbiamo ovviamente indicato la presenza di. La storia del Generale Leia avrà una degna conclusione nonostante la morte dell’attrice, avvenuta due anni fa, grazie a materiale girato e mai utilizzato.

Ora, parlando ad ABC News, il fratello Todd Fisher entra un po’ più nel dettaglio di queste scene:

Ci sono moltissimi minuti di materiale girato. Non si tratta solo di ciak inutilizzati. Sono contenuti inediti mai utilizzati che potrebbero essere inseriti nella storyline. Questo colpirà tutti moltissimo. Il film sarà esattamente come doveva essere, sembrerà come se quelle scene fossero state girate ieri.

Come noto, si tratterà di materiale girato sia per Star Wars: Il Risveglio della Forza che per Star Wars: Gli Ultimi Jedi, presumibilmente proveniente da sequenze tagliate. Todd Fisher però non può aggiungere altro a riguardo:

Non abbiamo il permesso di parlare nel dettaglio di queste cose. Ma siamo felicissimi del risultato.

Fisher ha anche spiegato di aver conservato “moltissimi oggetti e cose che aveva scritto, e che un giorno verrà condiviso”. Insomma, “Carrie ha ancora molto da dire”:

Mi mancano tantissimo, sia lei che nostra madre Debbie Reynolds. Allo stesso tempo, ho tantissime cose che hanno lasciato, e così tanti ricordi.

Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).