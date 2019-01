tempo di lettura 1'

All’inizio del 2018, attore noto per aver vestito i panni di Lando nella saga classica di, ha ricevuto l’Hollywood Legacy Award all’American Black Film Festival, insieme ad altre personalità come Ava DuVernay, Tiffany Haddish e Omari Hardwick.

Nonostante la cerimonia di premiazione si sia tenuta a febbraio l’attore ha condiviso online nelle scorse ore un breve video tributo fatto da Harrison Ford in cui si congratula con il collega e amico per il premio.

I due, come noto, hanno diviso il set in L’Impero Colpisce Ancora e in Il Ritorno dello Jedi: “Come stai stasera? Spero che tu ti stia divertendo, te lo meriti amico mio”, ha detto Ford nel video, continuando, “Questo è un premio molto prestigioso. Ne hai vinti molti ma sono sicuro che questo sia speciale per te”.

Ecco il video completo condiviso in rete dallo stesso Williams:

FONTE: CB