A pochi giorni dai Golden Globes e soprattutto all’apertura delle votazioni per le nomination agli Oscar, sono state annunciate oggi le nomination alla trentesima edizione dei, il sindacato dei produttori, molto influenti sulla corsa agli Oscar come miglior film: la sovrapposizione tra PGA e Academy è infatti quasi sempre totale.

Tra i film nominati troviamo anche pellicole come Black Panther, Bohemian Rhapsody, Crazy & Rich e A Quiet Place, mentre restano fuori film da festival come Copia Originale, Se la Strada Potesse Parlare, First Reformed e Il Primo Uomo.

Composto da 8.200 membri, l’associazione Producers Guild of America ha “indovinato” il vincitore all’Oscar come miglior film 20 volte negli ultimi 29 anni, un anno fa il vincitore del PGA e dell’Oscar come miglior film fu La Forma dell’Acqua (i due anni precedenti invece le scelte furono diverse). L’associazione utilizza un sistema di voto preferenziale molto simile a quello dell’Academy. I nominati al PGA, invece, corrispondono solitamente per tre qurti ai nominati agli Oscar: l’anno scorso sette degli 11 nominati al PGA furono nominati all’Oscar.

A seguire, la lista completa in attesa della cerimonia che si terrà il 19 gennaio:

Darryl F. Zanuck Award per il miglior produttore di un lungometraggio:

BLACK PANTHER

Producer: Kevin Feige

BLACKKKLANSMAN

Producers: Sean McKittrick, Jason Blum, Raymond Mansfield, Jordan Peele, Spike Lee

BOHEMIAN RHAPSODY

Producer: Graham King

CRAZY & RICH

Producers: Nina Jacobson & Brad Simpson, John Penotti

LA FAVORITA

Producers: Ceci Dempsey, Ed Guiney, Lee Magiday, Yorgos Lanthimos

GREEN BOOK

Producers: Jim Burke, Charles B. Wessler, Brian Currie, Peter Farrelly, Nick Vallelonga

A QUIET PLACE

Producers: Michael Bay, Andrew Form, Brad Fuller

ROMA

Producers: Gabriela Rodríguez, Alfonso Cuarón

A STAR IS BORN

Producers: Bill Gerber, Bradley Cooper, Lynette Howell Taylor

VICE – L'UOMO NELL'OMBRA

Producers: Dede Gardner, Jeremy Kleiner, Kevin Messick, Adam McKay

Miglior produttore di un documentario:

“The Dawn Wall”

Producers: Josh Lowell, Peter Mortimer, Philipp Manderla

"Free Solo"

Producers: Elizabeth Chai Vasarhelyi, Jimmy Chin, Evan Hayes, Shannon Dill

"Hal"

Producers: Christine Beebe, Jonathan Lynch, Brian Morrow

"Into the Okavango"

Producer: Neil Gelinas

"RBG"

Producers: Betsy West, Julie Cohen

"Three Identical Strangers"

Producers: Becky Read, Grace Hughes-Hallett

"Won't You Be My Neighbor?"

Producers: Morgan Neville, Nicholas Ma, Caryn Capotosto

Miglior produttore di un film d’animazione:

IL GRINCH

Producers: Chris Meledandri, Janet Healy

GLI INCREDIBILI 2

Producers: John Walker, Nicole Grindle

L'ISOLA DEI CANI

Producers: *Eligibility Determination Pending*

RALPH SPACCA INTERNET

Producer: Clark Spencer

SPIDER-MAN: UN NUOVO UNIVERSO

Producers: Avi Arad, Phil Lord & Christopher Miller, Amy Pascal, Christina Steinberg

