Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Non è stato ancora ufficializzato con precisione, ma, a quanto pare, la sessione principale delle riprese diè giunta al termine.

A testimoniare la cosa (via CB.com) le varie foto dei “WRAP Gifts” (regali di fine riprese) postate su Reddit dai componenti della troupe.

Il pacco, che potete vedere più in basso, è accompagnato da un biglietto firmato da J.J.Abrams, dalla presidentessa della Lucasfilm Kathleen Kennedy, dalla produttrice Michelle Rejwan e il produttore esecutivo Callum Greene.

Il testo recita:

Cari membri del cast e della troupe di Episodio 9 non ci sono davvero parole per esprimere in maniera appropriata la nostra gratitudine e contentezza – il vostro lavoro è stato spettacolare oltre ogni misura e lo avete fatto con gentilezza e rispetto. Non ci sono parole, ma ci sono giacche!