DGA Awards 2019: le nomination ai premi del sindacato dei registi, polemica per l’assenza di donne

Sono state annunciate le nomination ai, i premi del sindacato dei registi che solitamente sono importanti indicatori sui nominati alla categoria corrispondente agli Oscar, così come sui vincitori. Dal 1950, sono solo sette le volte in cui il vincitore del DGA Award non ha ottenuto l’Oscar come miglior regista (l’ultima volta nel 2012, quando Ben Affleck non venne nemmeno nominato all’Oscar ma ottenne il DGA). L’anno scorso Guillermo del Toro aveva ottenuto l’ambito premio, ricevendo poi l’Oscar come miglior regista (e miglior film).

L’annuncio delle nomination di quest’anno porta con sè una scia di polemiche per la totale assenza di donne tra le nominate per la miglior regia di un lungometraggio e per il miglior esordio alla regia (tre donne sono nominate nella categoria dei documentari). Questo fa seguito all’assenza di donne tra le nomination ai Golden Globes (che curiosamente erano uguali a quelle dei DGA) e ai Critics’ Choice Awards di qualche settimana fa.

Disappointed Lynne Ramsay, Debra Granik and Yorgos Lanthimos haven’t been nominated for DGA awards. — lenny abrahamson (@lennyabrahamson) January 8, 2019

we need more women & men & women of color in the DGA. financiers & studios this starts with you. — Julia Hart (@juliahartowitz) January 8, 2019

Tra le sorprese di quest’anno la prima nomination della carriera per Spike Lee e la doppia nomination a Bradley Cooper (miglior regista e miglior regista esordiente). L’assenza di Ryan Coogler indebolisce le possibilità di Black Panther in questa categoria.

It’s depressing to see no female nominees in either of the DGA’s two narrative feature categories. (Three women are nominated for doc feature.) You’d hope the Best First Feature category, in particular, would offer more balance. — Guy Lodge (@GuyLodge) January 8, 2019

Ecco la lista delle nomination, i premi verranno assegnati il 2 febbraio.