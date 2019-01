tempo di lettura 1'

La Lucasfilm ha diffuso la locandina ufficiale dell’edizione 2019 della, la convention dedicata a tutti i fan di Star Wars che si terrà dall’11 al 15 aprile al McCormick Place di Chicago.

Non solo: sono stati annunciati i primi ospiti. Nell’area autografi saranno presenti Joonas Suotamo (Chewbacca in Solo: a Star Wars Story, Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi), Sam Witwer (voce di Maul nelle serie animate), Greg Grunberg (Il Risveglio della Forza), i burattinai Dave Chapman e Greg Proops, Paul Kasey (Rogue One, Il Risveglio della Forza), Ian McElhinney (Rogue One), Orli Shoshan (L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith).

Nel poster vediamo l’equilibrio tra luce e oscurità, con eroi e villain della saga: