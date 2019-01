tempo di lettura 2'

Manca un mese esatto alla cerimonia degli Academy Awards, che si terrà il 24 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles.

Chi vincerà? Quante statuette conquisteranno Roma e La Favorita dall’alto delle loro 10 nomination? E Black Panther e A Star is Born sorprenderanno?

Nell’attesa della Notte delle Stelle, che come ogni anno noi di BadTaste.it seguiremo con un live blogging fino all’alba, oggi vi proponiamo gli Oscar Ballot personalizzati.

Una volta compilati i vostri pronostici potrete condividerli sui social o stamparli per confrontarli durante la Notte degli Oscar. Nella pagina dei pronostici abbiamo anche inserito un file da stampare sul quale potete spuntare i film che avete visto, così da sapere quali recuperare entro il 24 febbraio.

Come sempre, utilizzeremo questi pronostici per realizzare delle previsioni alla vigilia degli Oscar (guarda quelle del 2018) e per decretare i dieci utenti che hanno indovinato più statuette (guarda la classifica del 2018). Ovviamente conterà anche quando sono stati compilati i pronostici: a parità di Oscar indovinati, chi avrà compilato il pronostico prima sarà avvantaggiato.

Compilando i pronostici degli Oscar 2019 avrete anche la possibilità di iscrivervi alla nostra newsletter, per rimanere sempre aggiornati, e non dimenticate di diventare nostri sottoscrittori per aiutarci a crescere e a continuare a realizzare iniziative come questa!

La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Attualmente non sono stati annunciati conduttori, probabilmente la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar nella nostra sezione speciale!