tempo di lettura 2'

Il tour dei set di Harry Potter a Watford – il– annuncia una grandissima novità.

Vi riportiamo il comunicato qui di seguito:

Per la prima volta in assoluto al Warner Bros. Studio Tour London – The Making of Harry Potter i visitatori sono invitati a mettere piede sul set della Gringott, la Banca dei Maghi: si tratta della più grande espansione dello Studio Tour fino ad oggi.

Dal primo arrivo di Harry Potter a Diagon Alley alla fuga del trio a dorso del Panciasquamato Ucraino nella loro ricerca dell’Horcrux, la Gringott ha giocato un ruolo importantissimo nella serie di Harry Potter. Il 6 aprile Warner Bros. Studio Tour London aprirà i battenti di una aggiunta permanente che permetterà ai visitatori di camminare nella Gringott, entrare nella camera blindata dei Lestrange, in una galleria di goblin e molto altro.

Circondata da imponenti colonne in marmo, la colossale sala della banca sarà adornata con tre magnifici candelieri in cristallo e rifiniti in vero ottone. Boccette di inchiostro, piume d’oca, galeoni, falci e zellini adorneranno le scrivanie dei goblin banchieri proprio come visto sul grande schermo. Il reparto oggetti di scena, guidato da Pierre Bohanna, ha creato 210 mila monete solamente per gli ultimi due film.

La Gringott è guidata da folletti. Camminando tra le imponenti colonne, i visitatori potranno scoprire i costumi e il trucco di protesi di Bogrod, Unci-Unci e altri folletti. Ci volevano quattro ore per trasformare Warwick Davis in Unci-Unci per i film di Harry Potter.

Una volta entrati, i visitatori potranno addentrarsi nelle profondità della camera blindata dei Lestrange usata per costudire i tesori di Bellatrix Lestrange tra cui la Spada di Godric Grifondoro e la Coppa di Tosca Tassorosso. Qui i visitatori potranno farsi fotografare nella camera blindata circondati da tesori.

Ufficialmente inaugurata sabato 6 aprile, l’espansione da 1.500 m² è stata costruita e progettata da molti degli artisti e dei tecnici che hanno lavorato ai film di Harry Potter tre cui lo scenografo premio Oscar® e BAFTA Stuart Craig, il Construction Manager Paul Hayes e l’Head Propmaker Pierre Bohanna.

Key please. Enter Gringotts Wizarding Bank this April. #EnterStranger pic.twitter.com/r7To1BEO3Q — WB Tour London (@wbtourlondon) January 29, 2019

Vi ricordiamo che il tour va prenotato in anticipo dal sito ufficiale visto che non è possibile acquistare i biglietti in loco.