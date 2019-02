tempo di lettura 2'

Quest’anno i riconoscimenti sono andati a Bohemian Rhapsody (drammatico) e La Favorita (commedia). Acquista sempre più slancio Spider-Man: Un Nuovo Universo, premiato con l’Eddie per il miglior montaggio in un film d’animazione. A Guillermo del Toro è stato consegnato il premio alla carriera: “Un montatore riconosce il film quando gli passa davanti, si ferma e ci parla!”, ha affermato. “Grazie a tutti voi per esistere e per fare una professione spesso incompresa da molti.” Riconoscimenti anche per Craig McKay e Jerrold Ludwig.

Si sono tenuti ieri sera a Los Angeles gli ACE Eddie Awards, il premio del sindacato dei montatori che rappresenta un forte indicatore per la relativa statuetta agli Oscar: 21 volte negli ultimi 28 anni il vincitore dell’ACE come miglior film drammatico ha ottenuto l’Oscar al montaggio, inclusol’anno scorso. Non solo: 17 volte negli ultimi 28 anni il vincitore dell’Eddie ha ottenuto anche l’Oscar come miglior film.

Ecco i premi:

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM DRAMMATICO

VINCITORE – Bohemian Rhapsody

John Ottman, ACE BlacKkKlansman

Barry Alexander Brown First Man

Tom Cross, ACE Roma

Alfonso Cuaron & Adam Gough A Star is Born

Jay Cassidy, ACE

MIGLIOR MONTAGGIO IN UNA COMMEDIA

VINCITORE – The Favourite

Yorgos Mavropsaridis, ACE Crazy Rich Asians

Myron Kerstein Deadpool 2

Craig Alpert, ACE, Elísabet Ronaldsdóttir and Dirk Westervelt Green Book

Patrick J. Don Vito Vice

Hank Corwin, ACE

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN FILM D’ANIMAZIONE

VINCITORE – Spider-Man: Into the Spider-Verse

Robert Fisher, Jr. Incredibles 2

Stephen Schaffer, ACE Isle of Dogs

Andrew Weisblum, ACE, Ralph Foster and Edward Bursch

MIGLIOR MONTAGGIO IN UN DOCUMENTARIO

WINNER – Free Solo

Bob Eisenhardt, ACE RBG

Carla Gutierrez Three Identical Strangers

Michael Harte Won’t You Be My Neighbor?

Jeff Malmberg and Aaron Wickenden, ACE



La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Attualmente non sono stati annunciati conduttori, probabilmente la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

Trovate tutte le notizie sulla corsa agli Oscar nella nostra sezione speciale!