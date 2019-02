Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 4'

La Sony Pictures Animation ha tanto da festeggiare dopo la 46esima edizione degli Annie Awards, il premio dell’associazione degli animatori americani che si è svolto ieri sera a Los Angeles.

Le sette vittorie di Spider-Man: Un Nuovo Universo, infatti, alimentano la sua corsa all’Oscar come miglior film d’animazione. Spider-Man ha ottenuto tutti i premi per cui era animato, tra cui miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura, migliori scenografie, migliore character animation, miglior character design e miglior montaggio. Solo due premi per Gli Incredibili 2, altro contendente all’Oscar: il film Pixar, nominato in 11 categorie, ha vinto come miglior colonna sonora e migliori storyboard.

Premiato anche il giapponese Mirai (miglior film d’animazione indipendente), mentre Il Ritorno di Mary Poppins ha raccolto quattro premi incluso quello per la migliore live-action character animation. Trevor Jimenez, story artist presso la Pixar, ha battuto poi la sua compagnia con il premio al cortometraggio Weekends, in competizione insieme a Bao.

Tre Winsor McCay Awards sono stati consegnati a Ralph Eggleston, a Frank Braxton (postumo) e ad Andrea Romano.

Tutti i vincitori:

Best Animated Feature

“Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Sony Pictures Animation)

Best Animated Feature-Independent

“Mirai” (Studio Chizu)

Best Animated Special Production

“Mary Poppins Returns” (Walt Disney Studios)

Best Animated Short Subject

“Weekends” (Past Lives Productions)

Best Virtual Reality Production

“Crow: The Legend” (Baobab Studios)

Best Animated Television/Broadcast Commercial

“Greenpeace: There’s a Rang-Tan In My Bedroom” (Passion Animation Studios)

Best Animated Television/Broadcast Production For Preschool Children

“Ask the StoryBots,” Episode: How Do Computers Work? (JibJab Bros. Studios for Netflix)

Best Animated Television/Broadcast Production For Children

“Hilda” Episode: Chapter 1: The Hidden People (Hilda Productions Limited, a Silvergate Media Company, Netflix Inc. and Mercury Filmworks)

Best General Audience Animated Television/Broadcast Production

“BoJack Horseman,” Episode: The Dog Days are Over (Tornante Productions, LLC for Netflix)

Best Student Film

“Best Friend,” Nicholas OLIVIERI, Yi SHEN, Juliana DE LUCCA, Varun NAIR, David FELIU (Gobelins, lécole de l’image)

Animated Effects in an Animated Television/Broadcast Production

David M.V. Jones, Vincent Chou, Clare Yang, “Tales of Arcadia: Trollhunters,” Episode: “The Eternal Knight Part 2” (DreamWorks Animation Television)

Animated Effects in an Animated Feature Production

Cesar Velazquez, Marie Tollec, Alexander Moaveni, Peter DeMund, Ian J. Coony

“Ralph Breaks The Internet” (Walt Disney Animation Studios)

Character Animation in an Animated Television / Broadcast Production

Scott Lewis, “Hilda” (Hilda Productions Limited, a Silvergate Media Company, Netflix Inc. and Mercury Filmworks)

Character Animation In An Animated Feature Production

David Han, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Sony Pictures Animation Animator)

Character Animation in a Live Action Production

Chris Sauve, James Baxter, Sandro Cleuz, “Mary Poppins Returns” (Walt Disney Pictures)

Character Animation in a Video Game

Adrian Miguel, Adrian Garcia, “GRIS” (Nomada Studio)

Character Design in an Animated Television / Broadcast Production

Amanda Jolly, “Rapunzel’s Tangled Adventure,” Episode: Freebird (Walt Disney Television Animation)

Character Design In An Animated Feature Production

Shiyoon Kim, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Sony Pictures Animation)

Directing in an Animated Television / Broadcast Production

Eddie Trigueros, “Disney Mickey Mouse,” Episode: “Feed the Birds” (Disney Television Animation)

Directing In An Animated Feature Production

Bob Persichetti, Peter Ramsey, Rodney Rothman, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Sony Pictures Animation)

Music in an Animated Television / Broadcast Production

Christopher Willis, “Disney Mickey Mouse,” Episode: “Springtime” (Disney Television Animation)

Music in an Animated Feature Production

Michael Giacchino, “Incredibles 2,” (Pixar Animation Studios)

Production Design in an Animated Television / Broadcast Production

Céline Desrumaux, Jasmin Lai, “Age of Sail” (Google Spotlight Stories, Broad Reach Pictures)

Production Design In An Animated Feature Production

Justin K. Thompson, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Sony Pictures Animation)

Storyboarding in an Animated Television / Broadcast Production

Alonso Ramirez Ramos, “Disney Mickey Mouse,” Episode: “Carnaval”

(Disney Television Animation)

(tie)

Kevin Molina-Ortiz, “Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles”

Episode: “Mystic Mayhem” (Nickelodeon Animation Studio)

Storyboarding in an Animated Feature Production

Dean Kelly, “Incredibles 2” (Pixar Animation Studios)

Voice Acting in an Animated Television / Broadcast Production

Will Arnett (as Bojack), “BoJack Horseman,” Episode: “Free Churro”

(Tornante Productions, LLC for Netflix)

Voice Acting in an Animated Feature Production

Bryan Cranston (as Chief), “Isle of Dogs” (Fox Searchlight Pictures / Indian Paintbrush / American Empirical Pictures)

Writing in an Animated Television / Broadcast Production

Stephanie Simpson, “Hilda,” Episode: “Chapter 8: The Tide Mice” (Hilda Productions Limited, a Silvergate Media Company, Netflix Inc. and Mercury Filmworks)

Writing In An Animated Feature Production

Phil Lord, Rodney Rothman, “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (Sony Pictures Animation)

Editorial in an Animated Television / Broadcast Production

Charles Jones, Joe Molinari, Dao Le, Vartan Nazarian, “Big Hero 6: The Series”

(Walt Disney Television Animation)

Editorial In An Animated Feature Production

Bob Fisher, Andrew Leviton, Vivek Sharma, “Spider-Man: Into the Spider-Verse”

(Sony Pictures Animation)