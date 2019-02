tempo di lettura 2'

Con tutta probabilità, avremo modo di vedere il primo trailer didurante lache si terrà a Chicago ad aprile.

Intanto però permane un dubbio: preso atto che per il filmato dovremo attendere ancora un po’, è lecito sperare di poter conoscere prima almeno il titolo ufficiale?

Quanto twittato nelle ore scorse da Anthony Daniels, che qualche giorno fa ha ufficialmente terminato le riprese di Star Wars: Episodio IX, sembra andare proprio in questa direzione.

Ecco il tweet:

How strange. I am receiving images of something amazing coming towards us – travelling over decades through space and time – reaching out to all humans on this planet with its message. What could it be? Should I be afraid? Should you? Stay tuned.

— Anthony Daniels (@ADaniels3PO) 4 febbraio 2019