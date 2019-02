Pur riconoscendo i meriti dell’industria cinematografica inglese, i BAFTA spesso premiano anche diversi favoriti agli Oscar. Tuttavia negli ultimi due anni hanno consegnato il premio come miglior film a La La Land e Tre Manifesti a Ebbing, Missouri: grandi favoriti all’Oscar, ma perdenti rispettivamente contro Moonlight e La Forma dell’Acqua.

Quest’anno Roma ha ottenuto il premio come miglior film e miglior regista per un totale di quattro statuette (andate tutte ad Alfonso Cuarón come produttore, regista e direttore della fotografia), mentre La Favorita ha ottenuto il maggior numero di riconoscimenti: sette (su 12 nomination), tra cui Olivia Colman come migliore attrice, Rachel Weisz come miglior attrice non protagonista, oltre a miglior film inglese e miglior sceneggiatura. Rami Malek ha vinto il BAFTA come miglior attore per Bohemian Rhapsody, mentre Mahershala Ali ha ottenuto quello come miglior attore non protagonista per Green Book. Spike Lee ha vinto il primo BAFTA della sua carriera per la sceneggiatura di BlacKkKlansman, mentre Spider-Man: Un Nuovo Universo ha vinto il premio per il miglior film d’animazione.

Ecco tutti i premi: