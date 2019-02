tempo di lettura 2'

La notizia era nell’aria, ma è ora confermata.non uscirà più a novembre 2020 come inizialmente previsto. Ad annunciarlo è stata “indirettamente” la Warner Bros. che poche ore ha comunicato la data d’uscita ufficiale del nuovo film di, in arrivo proprio il

A gennaio abbiamo appreso che le riprese del film, inizialmente previste per luglio, sarebbero slittate al “tardo autunno” ed è poi arrivata la conferma anche da Dan Fogler in persona, l’interprete di Jacob. “Sì, partiremo in autunno” aveva spiegato l’attore. “Il film sarà gigantesco! Ci hanno detto che il motivo è che il film sarà più colossale dei primi due messi assieme. Avevano bisogno di più tempo per la pre-produzione per non fare le cose in fretta, perciò l’hanno rimandato“.

Le riprese, a quanto pare, non partiranno prima di ottobre perciò il film non sarà pronto per novembre dell’anno prossimo. Dicembre 2020 è da escludere non solo per le stesse questioni, ma anche perché si tratta di un periodo fin troppo affollato: per la Warner Bros. uscirà Sherlock Holmes 3, mentre per la Disney sia un live action ancora senza titolo che Avatar 2.

Insomma, ad Animali Fantastici 3 toccherà il 2021. I primi mesi dell’anno in generale dovrebbero essere da escludere perché nessun film del franchise del Wizarding World è mai uscito in quella posizione, che potrebbe quindi essere troppo “rischiosa” per lo studio.

Qualche giorno fa la Warner Bros. ha fissato la data d’uscita di un “film evento” adatto a tutte le fasce d’età al 16 luglio 2021, perciò la sensazione è che si tratti proprio del sequel dei Crimini di Grindelwald.

In attesa di aggiornamenti ufficiali ricordiamo che alla regia dovrebbe tornare David Yates su una sceneggiatura di J.K. Rowling e sarà ambientato in parte a Rio de Janeiro.

