A una settimana dagli Oscar, sono stati consegnati ieri sera i premi della, il potente sindacato degli sceneggiatori di Hollywood che come da tradizione tiene non una ma due cerimonie in contemporanea: una a New York City (condotta da Roy Wood Jr.) e una a Los Angeles (condotta da Chelsea Peretti).

A sorpresa, Eighth Grade di Bo Burnham ha vinto il premio come miglior sceneggiatura originale, lasciando totalmente libera la strada per la stessa categoria agli Oscar, dove il film non è nominato (è la prima volta che accade dal 2003, attualmente le sceneggiature più accreditate per l’Oscar sono La Favorita, che non era candidabile al WGA, e Roma). Bo Burnham, qualche settimana fa, aveva già battuto Bradley Cooper nel premio come miglior debutto alla regia ai Directors Guild Awards.

Per quanto riguarda la miglior sceneggiatura adattata, il premio è andato a Copia Originale, che a questo punto potrebbe risultare favorito nella stessa categoria agli Oscar.

La WGA è composta da oltre 17.000 iscritti e non sempre i premi di questo sindacato riflettono l’andamento degli Oscar: sei degli ultimi 10 vincitori del WGA sono stati premiati con l’Oscar negli ultimi cinque anni. Un anno fa Chiamami col tuo Nome e Get Out vinsero i WGA nelle rispettive categorie: entrambi i film ottennero poi l’Oscar. Quest’anno le cose saranno un po’ più complicate.

Ecco tutti i vincitori:

SCENEGGIATURA ORIGINALE

“Eighth Grade” WINNER

“Green Book”

“A Quiet Place”

“Roma”

“Vice” SCENEGGIATURA ADATTATA

“Blackkklansman”

“Black Panther”

“Can You Ever Forgive Me?” WINNER

“If Beale Street Could Talk”

“A Star Is Born” DOCUMENTARIO “Bathtubs Over Broadway” WINNER

“Fahrenheit 11/9″

“Generation Wealth”

“In Search of Greatness”

La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Quest’anno non vi sarà un conduttore principale: la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

