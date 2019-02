tempo di lettura 2'

Cè molta attesa per i primi materiali ufficiali dispecie ora che le riprese del kolossal di J.J.Abrams sono terminate

È abbastanza scontato supporre che durante la prossima edizione della Star wars Celebration prevista dall11 al 15 aprile a Chicago, avremo modo di vedere qualcosa.

Nelle ore scorse però, un presentatore della ABC, Mark Allen di Morning Blend, programma della ABC 10 di Sacramento, ha rivelato di aver visitato i Pinewood Studios per realizzare un video dal backstage della pellicola.

Nel momento in cui un follower gli domanda “Quando vedremo qualcosa dell’Episodio 9? Non rispondere solo presto”, l’anchor ha risposto che il titolo verrà svelato il 5/4. Il May The Fourth, la giornata in cui, in tutto il mondo, si festeggia Guerre Stellari.

Bisogna specificare che la risposta data desta qualche perplessità proprio a causa della già citata Star Wars Celebration. È abbastanza impensabile che la Lucasfilm possa mostrare il teaser della pellicola senza rivelare il nome, quindi l’accuratezza dell’informazione data da Allen è tutta da verificare.

Star Wars

Star Wars



Terremo d’occhio l’evolversi della faccenda…

Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).