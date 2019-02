tempo di lettura 1'

Sempre durante la Toy Fair di New York la Hasbro ha annunciato e mostrato una nuova linea di action figure dedicata ai personaggi di

Le figure in questione fanno parte della linea The Star Wars Retro Collection che ripropongono le stesse action figure di personaggi come Luke Skywalker, Darth Vade e molti altri proprio come i classici giocattoli della Kenner usciti in commercio dopo il primo capitolo di Guerre Stellari nel 1977.

Potete vedere tutte le figure nella gallery qua sotto:

Star Wars - Hasbro



