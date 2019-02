Costume Designers Guild Awards 2019: premiati La Favorita, Crazy & Rich e Black Panther

tempo di lettura 2'

Si sono svolti ieri sera i 21esimi Costume Designers Guild Awards, i premi del sindacato dei costumisti.

A trionfare nella sezione cinema sono stati La Favorita nella sezione film ambientati nel passato, Black Panther in quella dei film fantasy e Crazy & Rich in quella dei film ambientati nel presente.

La divisione in tre categorie rende piuttosto difficile stabilire se i CGDA sono un indicatore per l’Oscar ai migliori costumi: negli ultimi due anni, per esempio, c’è stata una certa discontinuità. L’idea è che quest’anno possa allinearsi al premio per il film ambientato nel passato, ma ovviamente non è detto. Ecco tutti i premi:

FILM AMBIENTATO NEL PASSATO

The Favourite, Sandy Powell FILM AMBIENTATO NEL PRESENTE

Crazy Rich Asians, Mary E. Vogt FILM FANTASY/FANTASCIENTIFICO

Black Panther, Ruth E. Carter CORTO

Childish Gambino: “This is America”, music video, Natasha Newman-Thomas PREMIO ALLA CARRIERA

Ruth E. Carter SPOTLIGHT AWARD

Glenn Close PREMIO SPECIALE

Betty Pecha Madden PREMIO SPECIALE

Ryan Murphy

La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Quest’anno non vi sarà un conduttore principale: la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

