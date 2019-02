tempo di lettura 2'

Anche quest’anno sarà Sky a trasmettere in diretta la notte degli Oscar, in esclusiva per l’Italia.

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato ufficiale, ricordandovi che noi di BadTaste.it seguiremo qui sul sito in live blogging e sui social l’intera Notte degli Oscar a partire dalle ore 23.30:

Arriva in diretta esclusiva su Sky LA NOTTE DEGLI OSCAR® L’appuntamento più atteso dal mondo del cinema Domenica nella notte tra il 24 e il 25 febbraio dalle ore 22.50 su Sky Cinema Oscar® (canale 304 di Sky) La diretta della cerimonia anche su Sky Uno (dalle 00.30) e in chiaro su TV8 (dalle 23.40) Conduce FRANCESCO CASTELNUOVO con GIANNI CANOVA Ospiti in studio DENISE NEGRI, MICHELA ANDREOZZI, ELENA DI CIOCCIO e MARGARETH MADÈ È arrivato l’appuntamento più atteso dal mondo del cinema: nella notte tra il 24 e il 25 febbraio Sky trasmetterà in diretta e in esclusiva la 91ª edizione degli Academy Awards®. Appuntamento dalle 22.50 su Sky Cinema Oscar® (canale 304 di Sky) per la magica Notte degli Oscar® 2019 con il Red Carpet e tutte le premiazioni da Los Angeles. La diretta della cerimonia sarà trasmessa anche su Sky Uno (dalle 00.30) e in chiaro su TV8 (dalle 23.40). Dagli studi Sky Francesco Castelnuovo accompagnerà gli spettatori per l’intera serata, commentando i momenti salienti insieme al “Cinemaniaco” Gianni Canova e a tanti ospiti d’eccezione. Fra questi, la giornalista di Sky TG24 Denise Negri, e tre conduttrici di Cinepop: Michela Andreozzi (regista, attrice e sceneggiatrice), Elena di Cioccio (conduttrice tv e attrice) e Margareth Madè (attrice). La Notte degli Oscar® 2019 sarà riproposta integralmente lunedì 25 febbraio su Sky Cinema Oscar® a partire dalle 10.50 circa, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar® 2019” sarà su Sky Cinema Oscar® dalle 21.15, su Sky Uno da mezzanotte circa e disponibile anche su Sky On Demand.

La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Quest’anno non vi sarà un conduttore principale: la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

