Contrordine: durante la cerimonia dei 91esimi Academy Awards non verranno eseguite tutte e cinque le canzoni nominate all’Oscar.

Variety rivela infatti che Kendrick Lamar e SZA non canteranno All the Stars (dalla colonna sonora di Black Panther), i motivi sono legati a problemi di organizzazione logistica (Lamar non ha potuto partecipare nemmeno ai Grammy). Non è previsto che la canzone venga eseguita da altri cantanti, cosa che invece accadrà con The Place Where Lost Things Go (da Il Ritorno di Mary Poppins) che verrà eseguita da Bette Midler. Confermata l’esecuzione di When a Cowboy Trades His Spurs for Wings da La Ballata di Buster Scruggs, I’ll Fight da RBG e Shallow da A Star Is Born.

La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Quest’anno non vi sarà un conduttore principale: la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

