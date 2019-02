Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Se avete seguito i vari aggiornamenti circa la saga di Star Wars specie in relazione al “passo falso” di, sapete già che, tempo fa, lo stesso Presidente e CEO della Disney,, si è fatto carico della performance non esaltante di un progetto che, in realtà, era in preparazione già da prima che lavenisse rilevata dalla casa di Topolino.

Nella corposa chiacchierata con l’Hollywood Reporter, l’argomento “Solo” è stato discusso anche dal Presidente dei Walt Disney Studios Alan Horn.

Disney ha in serbo un 2019 incredibile con Avengers, Il Re Leone, Frozen 2 e l’Episodio 9. Come gestisci le aspettative su titoli come questi?

È sempre una sfida perché – e lo dico con tutto l’amore e il rispetto possibili per i media – si tratta di film enormi che ricevono un sacco di attenzione, a prescindere dal fatto che siano attenzioni positive o negative. Per questo, quando non funzionano, come Solo, i media dicono che è un fallimento. Ma per me si tratta di un film davvero buono. Non ha avuto la risonanza che speravamo avesse, ma la stampa ne ha scritto in maniera più negativa di quello che avrei fatto io. Sono pellicole di altissimo profilo. Se Aladdin – che per inciso è un film straordinario – dovesse non funzionare per una qualche ragione, sarebbe una news decisamente più grande e ghiotta rispetto al “non andare bene” di un qualche altro film, come ad esempio Il Ragazzo che Diventerà Re della Fox per dire.