Mancano pochissime ore alla 91esima edizione degli Academy Awards: noi di BadTaste.it, come da tradizione, seguiremo la diretta di Sky (in chiaro su TV8 ) in live-blogging qui sul sito e sui social a partire dalle 23:30.

Anche quest’anno abbiamo attivato l’Oscar Ballot personalizzato di BadTaste.it – per avere a portata di mano i propri pronostici durante la lunga Notte degli Oscar. Oltre 700 persone, nel momento in cui scriviamo questo articolo, hanno partecipato registrando i propri pronostici: noi abbiamo raccolto i dati statistici dai quali emergono alcune interessanti informazioni.

Un anno fa la maggioranza dei lettori era convinta che Tre Manifesti a Ebbing, Missouri avrebbe vinto l’Oscar come miglior film (le cose andarono diversamente, come sapete). Quest’anno invece il 45% ritiene che sarà Roma ad aggiudicarsi la statuetta (cosa che riteniamo probabile anche noi), mentre l’82% è convinto che Alfonso Cuaron vincerà come miglior regista, il 62% ritiene che Rami Malek vincerà come miglior attore e il 47% che Glenn Close otterrà quello come migliore attrice.

Cliccate sulle immagini sottostanti per tutte le statistiche aggiornate, siete ancora in tempo per compilare i vostri pronostici in questa pagina!

GUARDA LE STATISTICHE COMPLETE

L’assenza di conduttore sarà però compensata dalla presenza di grandi star sul palco. A presentare i nominati all’Oscar come miglior film vi saranno stelle come Barbra Streisand, Dana Carvey, Queen Latifah, lo chef Jose Andres, il membro del congresso John Lewis, Diego Luna, Tom Morello, Mike Myers, Trevor Noah, Amandla Stenberg e Serena Williams. C’è molta attesa, poi, per le esibizioni di Bette Midler, Lady Gaga e i Queen con Adam Lambert.

Noi di BadTaste.it seguiremo come sempre qui sul sito in live blogging e sui social l’intera Notte degli Oscar a partire dalle ore 23.30. In Italia la cerimonia verrà trasmessa da Sky Cinema Oscar, Sky Uno e in chiaro su TV8.

La 91esima edizione degli Oscar si terrà il 24 febbraio in diretta dal Dolby Theatre presso Hollywood & Highland. Quest’anno non vi sarà un conduttore principale: la cerimonia verrà presentata da un gruppo di personaggi del mondo dello spettacolo.

