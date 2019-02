tempo di lettura 2'

conferma quanto era già nell’aria. Il motivo dello slittamento diè sostanzialmente uno: lo script è in fase di riscrittura, perciò le riprese non potranno partire in estate come inizialmente previsto, ma in autunno inoltrato.

Ecco spiegata, allora, la “latitanza” di J.K. Rowling che non ha una presenza sui social dal 12 gennaio scorso.

In una recente intervista con il Los Angeles Times l’amministratore delegato della Warner Bros. Pictures ha ammesso di aver probabilmente trovato la chiave giusta per il sequel dei Crimini di Grindelwald dopo gli incassi al di sotto delle aspettative.

Nonostante non si sia trattato di un flop commerciale, infatti, la pellicola di David Yates ha ottenuto i risultati peggiori di tutto il franchise del Wizarding World raggiungendo a malapena quota 650 milioni di dollari:

Il secondo film non ha incassato bene quanto il primo, ma credo sia chiaro cosa c’è bisogno di fare per rendere il terzo migliore anche del primo. J.K. Rowling sta lavorando davvero sodo alla sceneggiatura e intendiamo fare le cose per bene. Ha una visione pazzesca sul futuro della storia ed è incredibilmente emozionante.

Ha poi parlato della necessità di accontentare sia il pubblico di appassionati che quello generalista:

L’aspetto più critico della serie è il fatto di aver un bacino di appassionati così esteso. Questi fan conoscono davvero bene la mitologia, vogliono conoscere questi personaggi a fondo. Quello che però non vogliamo fare è intimidire le persone, perciò c’è bisogno di creare un film autonomo che possa essere apprezzato anche da chi non conosce già tutti i dettagli del mondo.

Insomma, Tsujihara conferma quanto era stato già anticipato da David Yates l’anno scorso, ovvero che il terzo film sarà molto diverso e meno complesso rispetto ai Crimini di Grindelwald e probabilmente anche meno cupo.

A questo punto resta da capire quando la pellicola approderà nei cinema visto che, come abbiamo già visto, la Warner Bros. ha già occupato le due potenziali date di novembre 2020 e luglio 2021 con i film di Dune e Space Jam.

***

