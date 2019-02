tempo di lettura 2'

Mancano ormai poche settimane all’inizio delle riprese del 25esimo film della saga di, da poco affidato al registae rinviato all’8 aprile 2020.

Variety oggi pubblica un report con alcuni aggiornamenti, spiegando che i produttori non hanno ancora le idee chiare su chi saranno le due attrici che interpreteranno i ruoli femminili (una sarà un nuovo agente dell’MI6 e l’altra sarà una sorta di ‘complice’ simile al personaggio di Olga Kurylenko in Quantum of Solace): non ci sono ancora nomi in lista per queste parti. Billy Magnussen, invece, sarebbe la scelta principale per interpretare un agente della CIA simile a quello interpretato in passato da Jeffrey Wright. Il personaggio incrocerà la sua strada con quella di Bond, e apparentemente nel suo recente rimaneggiamento della sceneggiatura Fukunaga lo avrebbe “ringiovanito” apposta per farlo interpretare da lui (i due hanno collaborato in Maniac e Magnussen avrebbe dovuto far parte del biopic di Leonard Bernstein con Jake Gyllenhaal poi messo da parte).

Per quanto riguarda il villain, l’attenzione sarebbe concentrata su Rami Malek, fresco di premio Oscar per Bohemian Rhapsody. L’attore ha un unico problema: nei prossimi mesi è contrattualmente obbligato a girare l’ultima stagione di Mr. Robot. Le trattative sarebbero in corso ormai da diverso tempo, e l’intenzione sarebbe quella di aggiustare gli impegni dell’attore per farlo partecipare al film.

Lo script rimaneggiato da Fukunaga è stato consegnato alla produzione a inizio anno, e a quanto pare non molto è stato ritoccato rispetto alla versione precedente.

Ricordiamo che nel cast sono confermati, per ora, Daniel Craig, Lea Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harries.

A scrivere il film Neal Purvis e Robert Wade, con una recente revisione del regista Cary Joji Fukunaga e di Scott Z. Burns.

A distribuire la pellicola la MGM con Annapurna negli USA e la Universal nel resto del mondo.