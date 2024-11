James Bond, i produttori sul nuovo volto del personaggio: "Ogni attore porta qualcosa di nuovo e diverso"

Pubblicazione: 14 novembre alle 11:00

Negli prossimi giorni, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, storici produttori della saga di James Bond, saranno insigniti del Premio Oscar alla memoria Irving G. Thalberg, seguendo le orme del padre Albert che lo ricevette nel 1982. In un'intervista con Associated Press, hanno accentato al futuro del personaggio dopo l'addio di Daniel Craig. Mentre gli ultimi rumor parlano di Aaron Taylor-Johnson come suo successore, Broccoli commenta che la scelta del nuovo volto di 007 è "un'importante decisione", per poi confermare che sarà un uomo, probabilmente sulla trentina e che dovrà impegnarsi per almeno un decennio di film. Non è invece scontato che sarà bianco. Una cosa è certa: ci sarà un periodo di adattamento per il pubblico durante il passaggio di testimone. Ogni Bond ha avuto i suoi detrattori, soprattutto all'inizio. Broccoli ricorda le lamentele dei fan su Internet alla scelta di Craig, messe a tacere quando è uscito Casino Royale.

Ogni volta che scritturiamo un nuovo attore, i film cambiano. È l'emozione di un nuovo Bond, di una nuova direzione. Ognuno degli attori che ha accettato il ruolo ha offerto qualcosa di nuovo e diverso.

Un nuovo Bond significa nuove opportunità, sottolinea Wilson:

Trovate tutte le informazioni su No Time To Die, ultimo film di James Bond arrivato nelle sale, nella nostra scheda.