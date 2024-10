James Bond: ci sono "diverse direzioni" per il nuovo attore, secondo Jennifer Salke. La lunga attesa? "Il pubblico sarà paziente"

L'ultimo film di 007 è arrivato nelle sale nel 2021, segnando l'uscita di scena del James Bond di Daniel Craig. Ora sono anni che si aspetta un nuovo volto e molti nomi sono stati fatti, da Henry Cavill ad Aaron Taylor-Johnson, ma ancora non c'è nulla di definitivo e certo.

James Bond: secondo Sam Mendes, i produttori vogliono un regista "controllabile" per il prossimo film della saga

In un'intervista conThe Guardian, Jennifer Salke, capo di Amazon MGM Studios, ha parlato dello stato attuale del franchise:

Ci sono molte idee [su potenziali attori] che sono emerse e che ho trovato interessanti. Penso che ci siano molte direzioni diverse che possiamo prendere. Abbiamo un buon rapporto con la Eon, Barbara e Michael. Non intendiamo interrompere il modo in cui quei meravigliosi film vengono realizzati. Per quanto ci riguarda, seguiamo la loro guida.