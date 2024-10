James Bond: secondo Sam Mendes, i produttori vogliono un regista "controllabile" per il prossimo film della saga

Pubblicazione: 08 ottobre alle 09:08

Il regista inglese Sam Mendes ha diretto due recenti film della saga di James Bond, Skyfall e Spectre, ed è ora produttore esecutivo di The Franchise, serie satirica sulle grandi produzioni hollywoodiane (leggi lo speciale).

Mai dire mai, per citare il personaggio, ma ne dubito. Mi ha fatto molto bene [dirigere i film di Bond] in quel momento della mia vita. Credo che mi abbia fatto uscire da alcune vecchie abitudini, mi ha fatto pensare su una scala più ampia. Mi ha fatto usare diverse parti del mio cervello perché é servita molta energia.

In un'intervista con Inverse , ha rivelato se tornerebbe mai dietro la macchina da presa per un film dell'iconica spia:

Vogliono persone un po' più malleabili, che sono all'inizio della loro carriera, che forse useranno [il film di 007] come trampolino di lancio e che sono più controllabili dallo studio.

Secondo il regista, i produttori starebbero cercando una figura diversa:

L'ultimo film di James Bond, No Time To Die, è uscito al cinema nel settembre 2021. Il film ha segnato l'addio di Daniel Craig al personaggio: la produzione è ora in cerca del suo nuovo volto.

The Franchise, invece, ha debuttato lo scorso 6 ottobre su Max.