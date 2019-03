tempo di lettura 2'

Si avvicina sempre di più la nuova edizione dellache si terrà nella metropoli dell’Illinois dall’11 al 15 aprile, cominciano a delinearsi gli impegni per i panel.

Nei giorni scorsi sono stati resi noti i nomi di due ospiti aggiuntivi. Uno, Ray Park, interprete di Darth Maul nella saga di Guerre Stellari, è stato confermato dalle pagine del sito ufficiale del franchise.

L’altro, Oscar Isaac, da Jake Hamilton di Fox 32 News e Good Day Chicago.

Anche se manca ancora l’ufficialità dei canali istituzionali di Star Wars la presenza di Isaac, nonché di quella di buona parte dei talent dell’Episodio 9, è alquanto scontata.

Oscar Isaac just told me he’s coming to Chicago for @SW_Celebration! pic.twitter.com/CuiJwoG1zz — Jake Hamilton (@JakesTakes) March 2, 2019

A seguire trovate anche una gallery degli artwork speciali che saranno reperibili nella artist alley della Celebration e preacquistabili a questo link:

Questo l’elenco degli ospiti confermati sinora:

Joonas Suotamo (Chewbacca in Solo: a Star Wars Story, Il Risveglio della Forza, Gli Ultimi Jedi), Sam Witwer (voce di Maul nelle serie animate), Greg Grunberg (Il Risveglio della Forza), i burattinai Dave Chapman e Greg Proops, Paul Kasey (Rogue One, Il Risveglio della Forza), IanMcElhinney (Rogue One), Orli Shoshan (L’Attacco dei Cloni, La Vendetta dei Sith), Donald Faison (Star Wars Resistance), Jason Isaacs (Star WarsRebels), Vanessa Marshall (Rebels), Myrna Vellasco (Resistance), Michael Pennington (L’Attacco dei Cloni), Tom Kane e Catherine Taber (Star Wars: the Clone Wars) e Dee Bradley Baker (The Clone Wars, Rebels e Resistance), Tamuera Morrison (Jango Fett e il Comandante Cody nell’Attacco dei Cloni e nella Vendetta dei Sith), Ian McDiarmid (Palpatine), Brian Herring (l’animatore di BB-8), Mark Dodson (voice actor che ha dato la voce, fra gli altri, a Salacious B. Crumb e altri alieni e Stormtrooper), Billy Dee Williams (Lando) e Alan Tudyk (K-2SO), Oscar Isaac (Poe Dameron), Ray Park (Darth Maul).

L’edizione 2019 della Star Wars Celebration, la convention dedicata a tutti i fan di Star Wars, si terrà dall’11 al 15 aprile al McCormick Place di Chicago.