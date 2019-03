tempo di lettura 2'

Quando un blockbuster floppa o ha delle performance inferiori alle aspettative se ne parla per un po’, magari anche per qualche settimana, ma poi, inevitabilmente, si passa ad altro.

Quando è una pellicola di Star Wars a commettere il proverbiale “passo falso” la discussione va avanti in saecula saeculorum.

E infatti durante la promozione stampa della seconda stagione di Knightfall, Mark Hamill ha avuto modo di condividere la sua idea circa le ragioni dell’insuccesso della pellicola:

Ai nostri tempi, ogni film era separato da una finestra di tre anni. Ora si è accorciata a due con uno spinoff nel mezzo. Ricordo di avere detto agli executive della Disney “Ma davvero? Han Solo nei cinema cinque mesi dopo il nostro film? Dovete dare un po’ di respiro!” ma loro mi hanno risposto che “Dobbiamo tenere libero lo slot [di dicembre, ndr.] per Mary Poppins”.

Se avete seguito i vari aggiornamenti circa la saga di Star Wars specie in relazione al “passo falso” di Solo: A Star Wars Story, sapete già che, tempo fa, lo stesso Presidente e CEO della Disney, Bob Iger, si è fatto carico della performance non esaltante di un progetto che, in realtà, era in preparazione già da prima che la Lucasfilm venisse rilevata dalla casa di Topolino.

Recentemente la questione è stata toccata anche dal Presidente dei Walt Disney Studios Alan Horn, secondo cui è stata la stampa a ingigantire la portata del passo falso (trovate maggiori dettagli in questo articolo).

