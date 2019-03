tempo di lettura 2'

è a distanza di tre anni dalla sua uscita uno dei film del franchise di Star Wars più apprezzato dai fan della saga.

Recentemente durante il podcast the CultPopture Chris Weitz, che ha lavorato alla sceneggiatura dopo Gary Whitta, ha rivelato che inizialmente il finale era molto diverso da quello visto in sala. Non tutti i personaggi sarebbero dovuti morire e addirittura doveva concludersi con un matrimonio:

La versione precedente [al mio coinvolgimento] non prevedeva la morte di tutti. In realtà si concludeva con un matrimonio. Penso fosse legato alla presunzione che la Disney non avrebbe mai permesso ai personaggi di morire con un tale abbandono.

Weitz tuttavia è d’accordo sulla strada intrapresa, ovvero quella di uccidere per praticità tutti i personaggi:

Sentivo che era necessario farlo perché nessuno li aveva mai visti o menzionati [nei film successivi], ma anche perché nella pellicola abbiamo affrontato il tema del sacrificio, quindi è appropriato che tutti i nostri personaggi non siano sopravvissuti.

