In, come ormai sappiamo, vediamo comparire di nuovo nelle battute finali del film, iconico villain visto in La Minaccia Fantasma.

Il personaggio è tornato sul grande schermo con una performance fisica di Ray Park che aveva già lavorato nella saga sempre nei panni di Maul in Episodio I. Sam Witwer invece ha prestato la sua voce per Maul, come già accaduto per la serie Star Wars: The Clone Wars.

Tuttavia anche un altro interprete aveva lavorato al doppiaggio di Maul per il film, ovvero Peter Serafinowicz, doppiatore originale di Darth Maul in La Minaccia Fantasma. Parlando con Collider Live Serafinowicz ha rivelato:

Ero tipo “Wow, ok che bello reinterpretare questo personaggio. Anche Ray Park era coinvolto nella parte fisica ed era tutto nel segreto più assoluto. Sono entrato e l’ho fatto. Ho registrato la sequenza e sono andato nei vari studio dei Pinewood Studios, ero sul set e ho parlato del personaggio con Ron Howard per circa una mezz’ora, come era, cosa sarebbe diventato, diciamo 29 minuti in più rispetto a quando parlai del personaggio con George Lucas 20 anni fa. Poi ho visto tramite Twitter le persone alla premiere del film e ho pensato “Uhh, non sono stato invitato”. E poi ho ricevuto questa e-mail che diceva “Ci dispiace ma abbiamo effettivamente cambiato il doppiatore”. Hanno detto che era meglio per la continuità, ma sono rimasto un po’ deluso.

Ecco la sinossi ufficiale:

Salite a bordo del Millennium Falcon e mettetevi in viaggio verso una galassia lontana lontana in Solo: A Star Wars Story, una nuova avventura con la più celebre delle canaglie spaziali. In mezzo a rocambolesche fughe nei meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo fedele co-pilota Chewbacca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un viaggio che segnerà il destino di alcuni degli eroi più improbabili della saga di Star Wars.

La pellicola è incentrata su un giovane Han ed è ambientata molto prima degli eventi di Una Nuova Speranza.

Solo: A Star Wars Story vanta nel cast Alden Ehrenreich nei panni dell’erede di Harrison Ford, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald Glover nelle vesti di Lando Calrissian, Thandie Newton, Phoebe Waller-Bridge e Joonas Suotamo nel ruolo di Chewbacca.

Il film è uscito il 25 maggio 2018 negli USA e il 23 maggio in Italia.

