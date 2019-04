Spoiler

tempo di lettura 3'

è da ieri nei cinema italiani. La pellicola dicon Zachary Levi e Mark Strong ha ben due scene nel corso dei titoli di coda, una che arriva a metà e una dopo la fine. Come vuole ormai la tradizione la prima è un rimando al futuro del franchise, mentre la seconda rappresenta un piccolo bonus non molto rilevante.

Chiaramente, vi invitiamo a procedere con la lettura solamente dopo aver visto il film trattandosi di informazioni spoilerose.

***

UN MISTERIOSO PERSONAGGIO

Alla fine del film scopriamo che Sivana è stato rinchiuso in prigione. L’uomo ha ricoperto di simboli mistici tutta la parete della sua cella con l’intento di aprire un portale come visto all’inizio della storia, ma senza successo: ha perso la magia.

A un tratto si sente una voce misteriosa, che sembra provenire dalle pareti e che fornisce a Sivana esattamente una soluzione alla sua sofferenza. “Credi che ci sia un solo modo di ottenere la magia?“. Poco dopo scopriamo che la voce proviene da un…verme, che intende parlare a Sivana dei Sette Regni e che gli dice che ci sono modi diversi di ottenere la magia.

Si tratta di Mr. Mind, un verme alieno dotato di super-intelligenza che è capo della Società dei Mostri del Male. Nei fumetti viene spiegato che è dotato di telepatia e che può parlare attraverso l’uso di una scatola appesa al suo collo. La sua comparsa nel film viene anticipata da due momenti nella pellicola: quando Sivana arriva alla Roccia dell’Eternità da piccolo, infatti, il bruco si trova all’interno di una teca di vetro. Quando torniamo alla Roccia nel presente, poi, scopriamo che il vetro è stato infranto e che il verme è scomparso.

AQUAMAN

La scena scena era stata già inclusa in un trailer internazionale, come potete ammirare nel video in allegato. Si tratta di un divertente scambio tra Billy e Freddy in cui il supereroe sta ancora testando i suoi poteri, perciò probabilmente tagliato dal montaggio iniziale e inserito come piccolo bonus nei titoli di coda.

Shazam ha una boccia di pesci in mano e prova a comunicare con loro senza successo. “Non riesco a parlare con i pesci, cosa si potrebbe fare di forte?“. “Non lo so” ribatte ironico Freddy, “magari comandare un esercito di miliardi di creature nell’oceano?“.

Il riferimento ad Aquaman di James Wan è particolarmente evidente.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Vi ricordiamo poi che il 3 aprile ad Arcadia Cinema di Melzo (MI) organizzeremo una speciale presentazione nello spettacolo delle ore 19:50, in occasione del quale proietteremo un estratto dalle nostre interviste con il cast e interverrà in sala il doppiatore Maurizio Merluzzo.

***

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, Shazam è stato girato in gran parte a Toronto. L’uscita è prevista per il 3 aprile del 2019. A curare la distribuzione a livello globale è la Warner Bros. Pictures.