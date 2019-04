EXCL – Shazam!, il regista e il produttore tra riferimenti a The Conjuring e trailer poco rivelatori

Non è un caso che in, da oggi nei cinema italiani, ci sia un particolare riferimento all’. Sia il registache il produttore, infatti, conoscono fin troppo bene quel mondo. Il primo è stato regista di, mentre il secondo ha aiutato a plasmare il mondo horror assieme afigurando come produttore di tutti gli episodi.

Quando li abbiamo incontrati qualche giorno fa abbiamo indagato su questo piccolo riferimento, e abbiamo analizzato un aspetto molto interessante legato alla promozione. Dalla campagna marketing sono state escluse una serie di sequenze dal terzo atto e in effetti Sandberg ci ha spiegato che il modo migliore di vivere un film è proprio sedersi al cinema senza sapere troppo della storia.

Alla regia del film c’è David F. Sandberg (Annabelle: Creation) e nel cast troviamo star Zachary Levi (Chuck, Thor: Ragnarok), Asher Angel (Andi Mack) nel ruolo di Billy Batson e Mark Strong (Kingsman: The Golden Circle) nella parte del Dr. Thaddeus Sivana. Djimon Hounsou sarà lo Stregone che darà i poteri al giovane Billy.

Dalla sinossi:

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, serve solo un po’ di magia per farlo emergere all’esterno. Nel caso di Billy Batson (Angel), basta esclamare una singola parola – SHAZAM! – per fare sì che un quattordicenne si trasformi proprio nel supereroe adulto Shazam (Levi). Essendo tuttavia ancora un ragazzo nell’animo, Shazam rivela la sua versione adulta facendo ciò che ogni adolescente farebbe se avesse dei superpoteri: divertendosi. Può volare? Ha la vista a raggi X? Può sparare fulmini dalle mani? Può saltare la lezione di studi sociali? Shazam inizia così a testare le proprie potenzialità con la spensieratezza di un ragazzo. Ma avrà bisogno di un maestro per imparare a sfruttare al massimo i suoi poteri e per combattere le forze del male controllate dal Dr. Thaddeus Sivana (Strong).

Ambientato principalmente a Philadelphia, in Pennsylvania, Shazam è stato girato in gran parte a Toronto. L’uscita è prevista per il 3 aprile del 2019. A curare la distribuzione a livello globale è la Warner Bros. Pictures.