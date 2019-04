tempo di lettura 2'

Con tutta probabilità oggi avremo finalmente il titolo e il teaser trailer di, che sarà nei cinema a fine anno. Prima di un altro film di Star Wars, però, dovremo attendere un po’ stando alle parole di Bob Iger.

“Non abbiamo ancora annunciato nulla di specifico per il futuro cinematografico” ha dichiarato l’amministratore delegato della Disney in una intervista con Bloomberg Television. “Ci sono film in sviluppo, ma non li abbiamo ancora annunciati“.

Con l’arrivo del nono episodio della saga Skywalker, Guerre Stellari si prenderà una pausa non definita dal mondo del cinema:

Faremo una pausa, ci prendere un po’ di tempo per ricaricare le batterie e ricominciare. Con questo nono film la saga Skywalker giungerà a conclusione, in futuro ci saranno altri film di Star Wars, ma prima una piccola pausa.

Nel frattempo il brand ha già trovato un nuovo piano d’appoggio: su Disney+ debutterà a fine anno la prima serie televisiva girata dal vero ambientata nell’universo di Star Wars, “The Mandalorian“, mentre in sviluppo c’è quella dedicata a Cassian Andor, il personaggio di Rogue One: a Star Wars Story.

Star Wars: Episodio IX sarà al cinema a dicembre 2019.

Nel cast torneranno Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, Carrie Fisher (grazie a materiale d’archivio) e ovviamente i nuovi protagonisti Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o.

Nuovi membri del cast saranno Naomi Ackie, Keri Russell e Richard E. Grant.

Scritto da Abrams con Chris Terrio, il film uscirà a dicembre 2019. Alla produzione Kathleen Kennedy, Abrams e Michelle Rejwan, mentre alla produzione esecutiva vi saranno Callum Greene e Jason McGatlin. Nella troupe John Williams (colonna sonora), Dan Mindel (fotografia), Rick Carter e Kevin Jenkins (scenografi), Michael Kaplan (costumista), Neal Scanlan (creature e droidi), Maryann Brandon e Stefan Grube (montaggio), Roger Guyett (VFX), Tommy Gormley (primo assistente regista) e Victoria Mahoney (regista di seconda unità).