tempo di lettura 1'

Durante la cerimonia di chiusura dell’edizione 2019 della, Warwick Davis ha rivelato (attraverso un folle gioco collettivo che consisteva nel far passare da una parte all’altra della Wintrust Arena una grossa scheda memoria) dove si terrà la prossima edizione della convention.

Ebbene, si terrà ad aprile 2020 nel grande centro congressi di Anaheim (California), che già ospita la D23 Expo. Anaheim è la città a sud di Los Angeles dove si trova, ovviamente, Disneyland. Dopo l’annuncio di qualche giorno fa di Bob Iger, possiamo immaginare che non vi saranno panel dedicati a nuovi film, ma sicuramente verrà data moltissima attenzione alle serie tv per Disney+ (The Mandalorian e quella dedicata a Cassian Andor) e all’espansione del parco dei divertimenti Star Wars: Galaxy’s Edge, eventualmente con una nuova edizione delle Galactic Nights come avvenuto a Orlando.

Noi ovviamente faremo in modo di esserci: nel frattempo, potete recuperare tutte le notizie che abbiamo pubblicato dall’edizione 2019 della Celebration in questa pagina e sui nostri social: