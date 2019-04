Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

L’ultimo giorno su questo è stato più emozionante, perché sapevamo che era l’ultimo giorno. Non c’era un altro film, non c’era un altro piano per stare insieme. Questa è stata la fine di quello che per tutti è avvenuto veloce come un battito di ciglia. La verità è che, però, come regista, la fine delle riprese coincide con l’inizio della post, e l’inizio della post è l’inizio di una lunga strada per che ti porta fortunatamente a lavorare con un sacco di grandi persone. In post, sono soprattutto montatori e artisti degli effetti visivi, e ovviamente persone come John Williams, che è forse la parte migliore dell’intera esperienza, quando si va alle sessioni di registrazione con l’orchestra.