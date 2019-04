View this post on Instagram

Come tutti ho una famiglia a cui sono legato o da vincoli di affetto o da semplici questioni genetiche non richieste. Nulla di nuovo sotto il sole. Poi ne ho un’altra. Composta da milioni di sconosciuti e sconosciute. Ci raduniamo ogni *TOT* mesi in una qualche città del Pianeta Terra e, per una manciata di giorni, ci divertiamo a vestirci da Droidi, Sith, Jedi, ad ascoltare i racconti di chi ha preso e prende tutt’ora parte alla realizzazione dei racconti ambientati nella Galassia Lontana, Lontana, a fingere di essere un’action figure, a fare file interminabili per qualsiasi cosa in cui ti ritrovi a parlare con qualcuno come se fosse il tuo migliore amico o amica da più di un decennio perché anche lui, o lei, è lì per il tuo stesso motivo. È una famiglia bellissima che non vedo l’ora di riabbracciare ❤️ . . . . . . . . . . @starwars @starwarscelebration @waltdisneystudiosit @lucasfilm #starwars #starwarsfamily #starwarscelebration #swcc #swccbad #lucasfilm #disney #geek #nerd @andreafrancescoberni @badtasteit