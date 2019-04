Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

I registi dinon sono certo esenti dal provare piacere nel ricevere complimenti, specie quando questi apprezzamenti arrivano magari da nomi illustri del mondo dell’intrattenimento.

Come nel caso del regista di Shazam! David F. Sandberg che, su Twitter, ha ritwittato, con un’appropriata emoticon di accompagnamento, i complimenti fatti al cinecomic da parte di Hideo Kojima, il celeberrimo game designer nipponico.

Ho visto Shazam perché sono stato attratto dal copy “looks as adult, kid in mind” considerato che mi sto stancando un po’ degli hero movies odierni, ma questo è stato davvero godibile e fresco. Un film di qualità con un sacco di strati in cui si parla di solitudine, potere (dell’eroe), con una rappresentazione molto seria delle dinamiche di famiglia che però non dimentica di far ridere.