La famiglia di Peter Mayhew, con profondo amore e tristezza, si rammarica nel condividere la notizia che Peter è venuto a mancare. Ci ha lasciati la sera del 30 aprile 2019, con la famiglia al suo fianco nella sua casa a nord del Texas.

è morto mercoledì a 74 anni. La triste notizia è stata diffusa dalla sua famiglia alla vigilia dello Star Wars Day:

La sua altezza imponente (quasi due metri e venti) gli ha causato numerosi problemi fisici in particolare negli ultimi anni: nel 2013 aveva subito la doppia sostituzione dei legamenti delle ginocchia, nel 2015 era finito in ospedale per una brutta polmonite e a luglio del 2018 era stato sottoposto a un intervento di chirurgia spinale per migliorare la sua mobilità.

La presenza di Mayhew alla Star Wars Celebration di Chicago a inizio aprile era prevista, ma dell’attore non c’era stata traccia alla convention, il che aveva fatto immaginare un peggioramento delle sue condizioni di salute.

L’attore era noto in tutto il mondo per aver interpretato l’iconico Chewbacca nella saga di Star Wars. Scoperto dal produttore Charles H. Schneer mentre lavorava come impiegato in un ospedale di Londra, ebbe il suo primo ruolo in Sinbad e l’Occhio della Tigre di Ray Harryhausen. Un anno dopo ottenne la parte del Chewbacca in Star Wars: Lucas cercava disperatamente qualcuno che fosse più imponente di Vader, e il resto è storia. Chewbacca, wookie allegro, coraggioso e spavaldo, è diventato in breve tempo uno dei personaggi più amati e iconici dell’intera saga, con il suo caratteristico verso.

Mayhew ha partecipato al famigerato Star Wars Holiday Special, L’Impero Colpisce Ancora, Il Ritorno dello Jedi, La Vendetta dei Sith e Il Risveglio della Forza. In quest’ultima occasione ha passato il testimone a Joonas Suotamo, che già lo sostituiva come controfigura nelle sequenze più movimentate. Suo vero e proprio mentore, Mayhem lo ha supervisionato in Star Wars: Gli Ultimi Jedi, mentre in Solo: a Star Wars Story e Gli Ultimi Jedi il giovane ex cestista finlandese ha interpretato da solo il wookie.