Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

tempo di lettura 2'

Nuove interessanti uscite a maggio per quanto riguarda l’home video targato 20th Century Fox Home Entertainment.

Saranno infatti disponibili La Favorita in Dvd e Blu-ray (9 maggio), Compromessi Sposi in Dvd (23 maggio) e la versione in 4K di Alien per celebrare il 40° anniversario del cult di Ridley Scott (9 maggio).

Ecco il breve comunicato stampa con le varie informazioni:

LA FAVORITA Dal 9 MAGGIO già disponibile negli Store Digitali e dal 23 MAGGIO in DVD e Blu-ray

Vincitore del premio Oscar per la Miglior Attrice (Olivia Coleman) e nominato ad altri 10, La Favorita arriva finalmente in home video. Un regista di culto (YORGOS LANTHIMOS) e un cast stellare guidato dalla vincitrice del Premio Oscar® OLIVIA COLMAN, insieme ad EMMA STONE e RACHEL WEISZ per una eccentrica commedia storica.

Tra i contenuti speciali: Scene eliminate e uno Speciale Dietro le quinte.

Nell’Inghilterra di inizio XVII secolo, una fragile regina Anna (Olivia Colman) siede sul trono mentre l’amica intima Lady Sarah (la vincitrice del Premio* Oscar® Rachel Weisz) governa il paese e al tempo stesso si prende cura della cattiva salute e del temperamento volubile della regina. Quando la nuova domestica Abigail Masham (Emma Stone) arriva, Sarah la prende sotto la sua ala. Abigail però complotta con furbizia per tornare alle sue origini aristocratiche, dando il via ad una scandalosa rivalità per diventare la favorita della regina.

COMPROMESSI SPOSI Dal 9 MAGGIO già disponibile negli Store Digitali e dal 23 MAGGIO in DVD

Due attori comici tra i più amati d’Italia, VINCENZO SALEMME e DIEGO ABATANTUONO, per la prima volta insieme sul grande schermo.

Il film, in linea con la tradizione della commedia all’italiana, gioca sulla rivalità nord-sud. Liberamente ispirato a un classico come Totò, Fabrizi e i Giovani d’Oggi di MARIO MATTIOLI, i due protagonisti interpretano dei consuoceri (uno di Napoli, e l’altro Milanese) che non si sopportano. A unirli un solo obiettivo: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli.

ALIEN – 40° ANNIVERSARIO – Dal 9 MAGGIO in 4K Ultra HD

In occasione del 40° Anniversario dell’uscita cinematografica, rivivi il terrore del primo spaventoso capitolo della saga di Alien, diretto da Ridley Scott e con Sigourney Weaver nell’iconico ruolo di Ripley, per la prima volta in 4K ULTRA HD! Include 2 versioni: Cinematografica e Director’s Cut.